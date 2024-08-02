2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
2 Ağustos Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 2 Ağustos yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 2 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 2 Ağustos Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
2 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
NOW: Doktor Civanım
ATV: Gerçeğe Çağrı
Kanal D : Password
Star TV: Hedefim Sensin
TRT 1: Akif
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 11:00 Magazin D Yaz
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Yalan
- 16:30 Ayazın Sonu Güneş
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Password
- 23:15 Turnike
- 01:20 Ayazın Sonu Güneş
- 02:30 Güneşi Beklerken
- 04:30 Ya Çok Seversen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:13 İstiklal Marşı
- 05:15 Şehirden Uzakta
- 09:20 Kasaba Doktoru
- 12:40 Lingo Türkiye
- 14:00 Seksenler
- 15:30 Gönül Dağı
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Akif
- 22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 01:30 Gönül Dağı
- 03:50 Seksenler
- 04:55 Lingo Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Güzel Günler
- 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Sandık Kokusu
- 15:00 Bahar
- 18:30 Show Ana Haber
- 20:00 Ölümsüzlük Oyunu
- 22:15 Şeref Madalyası
- 00:15 Ölümsüzlük Oyunu
- 02:15 Şeref Madalyası
- 03:45 Arıza
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 İki Aile
- 09:00 Sefirin Kızı
- 11:00 Aramızda Kalsın
- 13:30 Kiralık Aşk
- 16:15 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Hedefim Sensin
- 22:30 Hedefim Sensin
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
- 06:30 Bir Küçük Gün Işığı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Sen Anlat Karadeniz
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Yalan Dolan
- 16:00 Kardeşlerim
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Gerçeğe Çağrı
- 22:30 Gece ve Gündüz
- 00:40 Ateş Kuşları
- 03:20 Kaçak
- 05:20 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 09:45 MasterChef Türkiye
- 13:45 Gazete Yaz Magazin
- 16:00 Çarkıfelek
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 MasterChef Türkiye
- 02:30 Çarkıfelek
- 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Şevkat Yerimdar
- 13:00 Kiraz Mevsimi
- 14:15 Tatlı Vatan
- 16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 Doktor Civanım
- 22:00 Çağla ile Bu Yaz
- 00:00 Doktor Civanım
- 02:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 04:15 Yasak Elma
- 06:00 Şahane Hayatım