2 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 2 Ağustos Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 2 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 2 Ağustos Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

2 AĞUSTOS CUMA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

NOW: Doktor Civanım

ATV: Gerçeğe Çağrı

Kanal D : Password

Star TV: Hedefim Sensin

TRT 1: Akif

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Yalan

16:30 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Turnike

01:20 Ayazın Sonu Güneş

02:30 Güneşi Beklerken

04:30 Ya Çok Seversen