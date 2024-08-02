2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Mete Gazoz bugün yarışacak mı, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Mete Gazoz saat kaçta yarışacak? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir...

31 TEMMUZ PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI

10.00 Atıcılık Şevval İlayda Tarhan (Yavaş Atış) (Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri)

10.00 Atıcılık Şimal Yılmaz (Yavaş Atış) (Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri)

11.00'den itibaren Judo Kayra Özdemir Kadınlar +78 kg

11.00'den itibaren İbrahim Tataroğlu Erkekler +100 kg

11.15 Atletizm Buse Savaşkan Kadınlar yüksek atlama eleme

11.18 Kürek Elis Özbasy Kadınlar Tek çifte d finali

12.05'den itibaren Okçuluk Mete Gazoz & Elif Berra Gökkır Karışık takım müsabakaları

12.35 Atletizm Özkan Baltacı Erkekler çekiç atma eleme

13.00 Atıcılık Şevval İlayda Tarhan (hızlı atış) Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri

13.00 Atıcılık Şimal Yılmaz (hızlı atış) Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri

13.00'ten itibaren Yelken Deniz Çınar & Lara Nalbantoğlu 470 karışık takım 1 ve 2. yarış

13.00'ten itibaren Yelken Ecem Güzel Ulca 6 2-4. yarış

13.15'ten itibaren Yelken Yiğit Yalçın Çıtak Ilca 7 3. ve4. Yarış

17.02 Boks Esra Yıldız Kahraman - Khouloud Hlımı (Tunus) Kadınlar son 16 turu

19.15 Atletizm Tuğba Danışmaz Kadınlar 3 adım atlama eleme

1 AĞUSTOS OLİMPİYAT OYUNLARINDA BAŞARILI OLAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?