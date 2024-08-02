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2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

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2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları'nda hangi Türk sporcunun maçı olduğu ve hangi branşların yarışacağı merak konusu. Bugünkü maç programı ve saatleri belli oldu. Bugün Milli sporcular atıcılık, judo, atletizm, kürek, okçuluk, yelken ve boks branşlarında mücadele edecek. Peki, Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var ve Mete Gazoz bugün yarışacak mı, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? soruları gündeme geliyor. Mete Gazoz saat kaçta yarışacak? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizdedir...

31 TEMMUZ PARİS 2024 OLİMPİYAT PROGRAMI

  • 10.00 Atıcılık Şevval İlayda Tarhan (Yavaş Atış) (Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri)
  • 10.00 Atıcılık Şimal Yılmaz (Yavaş Atış) (Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri)
  • 11.00'den itibaren Judo Kayra Özdemir Kadınlar +78 kg
  • 11.00'den itibaren İbrahim Tataroğlu Erkekler +100 kg
  • 11.15 Atletizm Buse Savaşkan Kadınlar yüksek atlama eleme
  • 11.18 Kürek Elis Özbasy Kadınlar Tek çifte d finali
  • 12.05'den itibaren Okçuluk Mete Gazoz & Elif Berra Gökkır Karışık takım müsabakaları
  • 12.35 Atletizm Özkan Baltacı Erkekler çekiç atma eleme
  • 13.00 Atıcılık Şevval İlayda Tarhan (hızlı atış) Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri
  • 13.00 Atıcılık Şimal Yılmaz (hızlı atış) Kadınlar 25m ateşli tabanca elemeleri
  • 13.00'ten itibaren Yelken Deniz Çınar & Lara Nalbantoğlu 470 karışık takım 1 ve 2. yarış
  • 13.00'ten itibaren Yelken Ecem Güzel Ulca 6 2-4. yarış
  • 13.15'ten itibaren Yelken Yiğit Yalçın Çıtak Ilca 7 3. ve4. Yarış
  • 17.02 Boks Esra Yıldız Kahraman - Khouloud Hlımı (Tunus) Kadınlar son 16 turu
  • 19.15 Atletizm Tuğba Danışmaz Kadınlar 3 adım atlama eleme

1 AĞUSTOS OLİMPİYAT OYUNLARINDA BAŞARILI OLAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?

2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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