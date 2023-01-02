Türkiye'de vatandaşların en çok dert yandığı konuların başında enflasyon geliyor. Gıdadan giyime, enerjiden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki, 2,5 litre kola ne kadar 2023? 1-2-2,5 litre kola fiyatları kaç TL oldu? Kola fiyatlarına zam mı geldi indirim mi? İşte detaylar...

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

2,5 litre kola fiyatlarına zam yapıldı. Zammın ardından vatandaşlar güncel fiyatları merak etti. Peki, 2,5 litre kola ne kadar 2023? 1-2-2,5 litre kola fiyatları kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...

2,5 LİTRE KOLA FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Son dönemde gıdadan giyime birçok ürünün fiyatı zamlanırken, içecek firmaları da etiketlerini güncellemeye başladı. Coca Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2,5 litre kolanın 40 TL'ye satılacağını duyurdu.

Son zam haberi ise ünlü içecek firması Coca Cola'dan geldi. Dev firma mayıs ayından itibaren fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.

Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litre kolanın fiyatı 30 TL'ye çıkmıştı.