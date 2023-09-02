2-3 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 3 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Eylül günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yarın İstanbul'un Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi olacak. İşte, elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalle ile sokak adresleri:

Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEĞİRMEN, SEÇİLMİŞ sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DEMİRBAŞ, DONATIM, DUMANLI, SÖNMEZAY, YILDIRIM sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEĞİRMEN sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DUMANLI sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah GÜLDESTE, GÜNAY, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, ENSAR, FAZİLET, HAZAL, HUZUR, KARAMAN, MENZİL, OSMANGAZİ, SAFA, SENA, YAZGI sk bölgelerinde 02/09/2023 09:30:00 - 02/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, ENSAR, FAZİLET, HAZAL, HUZUR, KARAMAN, MENZİL, OSMANGAZİ, SAFA, SENA, YAZGI sk bölgelerinde 02/09/2023 09:30:00 - 02/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, DİŞBUDAK, ESKİ BELEDİYE, KAVİS, MAYIS, MERDİVEN, NAZLI, SANTRAL, ÇAMLI, ÇETİNAY, ÇUKUR sk / TELSİZLER mah BALTA, BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BOZKIRAN, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, DERİN, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜNEY 1, GÜZ, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, RÜYA, SAFİR, SAKA, TEKİN, TOMBUL, UYSAL, YAĞMUR, YENİDERE, YENİGÜN, YEŞİLDAĞ, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA, ŞELALE sk bölgelerinde 02/09/2023 10:00:00 - 02/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1020. sk bölgelerinde 02/09/2023 00:01:00 - 02/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 58., ATATÜRK, NİĞBOLU sk bölgelerinde 02/09/2023 10:00:00 - 02/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1589., BİRLİK sk bölgelerinde 02/09/2023 12:00:00 - 02/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, KÜÇÜK ÇINAR, MANOLYA, SÜMBÜL 1, ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., 1729., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, CENNETKUŞU, ESTERGON, HANEDAN, HÜRMET, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TOPÇUOĞLU, TÜRKBÜKÜ, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, ÇAMLIBEL, İSTİKLAL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 02/09/2023 09:00:00 - 02/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.