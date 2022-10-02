2 - 3 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 3 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Ekim Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 02.10.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ,YENİDOĞAN,KADIDAĞ,DAYIOĞLU,MEDAR,KAYGANLI,KOCAKAĞAN,SÜLEYMANLI,BEKİRLER,KARAKÖY,YATAĞAN,YENİCEKÖY,ÇOBANHASAN,SARNIÇ,ZEYTİNLİBAĞ,ÇAMÖNÜ,SÜNNETÇİLER,ÇANAKÇI,AŞAGI-YUKARI DILMA,YAYKIN,DURASIL,HASKÖY,MUŞTULLAR,GÖKÇEAHMET,KURTULMUŞ,TÜTENLİ,MUSALAR,SÖĞÜTLÜ,SARILAR,BAŞLAMIŞ,AKKOCALI,KABAAĞAÇKIRAN,MUSACA,İSACA,DİNGİLLER,KOBAŞDERE,EROĞLU,KARABÖRKLÜ,TÜTENLİ,SEYİTAHMET MAHALLESİ 300 SK VE BAZ İSTASYONLARI,ORMAN İŞLETME DEPOSU KARAKÖY,TCDD MEDAR-SÜLEYMANLI,AKHİSAR ARITMA TESİSİ,AKHİSAR KARAYOLLARIBAKIM EVİ,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,CANGÖÇ YUMURTA,KAHYALAR TAVUK,ÜRETİCİ GIDA,MADENLEROTOYOL AŞ DUDU SÖZCÜER VE ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES
- 02.10.2022 08:30 09:30 ARIZA ONARIM BAKIM ULUCAMİ,EFENDİ,CUMHURİYET,HASHOCA,HACIİSHAK,İNÖNÜ MAHALLELERİ TOKİ VE CİVARLARI
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MALAZ BAĞBAŞI MEVKİ. DUTLUCA MAH. MALAZ MAH. BEĞEL TARIMSAL KALKINMA KOOP ÖZEL TR KABAKOZ MAH. GEDİZ MADENCİLİK NAK.AKARYAKIT İŞL.TİC.LTD ÖZEL TR BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 MASKİ BEĞEL İÇME SUYU ÖZEL TR BEĞEL MAH. CONCEPT İNVESTMENT LTD. ŞTİ ÖZEL TR BÖREZ MAH.
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞPINAR KÖK KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK İLYASLAR TARIMSAL SULAMA BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ÇALTICAK IŞIKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 02.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 02.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAZIMKARABEKİR MAHALLESİ 411, 421, 423, 427, 410, 429, 431, 311 ,354 SOKALARALAR AKPINAR MAHALLESİ AKPINAR MAHALLESİ 205, 217, 203, 325, 202, 207 SOKAKLAR NURLUPINAR MAHALLESİ BİR KISMI
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DAĞDERE MAHALLESİ TAMAMI
- 02.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİ GIDA ÇARŞISI TAMAMI, ORKA TARIM, SARGIN YEM, FARİNA UN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 02.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TARIMSAL SULAMALAR
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAYRAMŞAH KENGER YAĞBASTI ERENBAĞ ŞIHLI MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.10.2022 10:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARASELENDİ ŞEHİRLİOĞLU AKÇAKERTİL ÇORTAK SATILMIŞ DEDELER YAĞCI TAVAK OMURLAR HAVAOGLU MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 02.10.2022 13:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ADİLOBA MAHALESİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 02.10.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM SELÇİKLİ,YENİDOĞAN,KADIDAĞ,DAYIOĞLU,MEDAR,KAYGANLI,KOCAKAĞAN,SÜLEYMANLI,BEKİRLER,KARAKÖY,YATAĞAN,YENİCEKÖY,ÇOBANHASAN,SARNIÇ,ZEYTİNLİBAĞ,ÇAMÖNÜ,SÜNNETÇİLER,ÇANAKÇI,AŞAGI-YUKARI DILMA,YAYKIN,DURASIL,HASKÖY,MUŞTULLAR,GÖKÇEAHMET,KURTULMUŞ,TÜTENLİ,MUSALAR,SÖĞÜTLÜ,SARILAR,BAŞLAMIŞ,AKKOCALI,KABAAĞAÇKIRAN,MUSACA,İSACA,DİNGİLLER,KOBAŞDERE,EROĞLU,KARABÖRKLÜ,TÜTENLİ,SEYİTAHMET MAHALLESİ 300 SK VE BAZ İSTASYONLARI,ORMAN İŞLETME DEPOSU KARAKÖY,TCDD MEDAR-SÜLEYMANLI,AKHİSAR ARITMA TESİSİ,AKHİSAR KARAYOLLARIBAKIM EVİ,IRMAK KANATLI HAYVANLAR,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,CANGÖÇ YUMURTA,KAHYALAR TAVUK,ÜRETİCİ GIDA,MADENLEROTOYOL AŞ DUDU SÖZCÜER VE ABDURRAHMAN AYYILDIZ GES
- 03.10.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM AVDAN MH TAMAMI,CENKYERİ MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU, 2ZLH GES ÖZEL
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK İLYASLAR TARIMSAL SULAMA AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAH ULUS CD,CUMHURİYET CD,ZEYTİN CD,ESER,TAMER,ÖZKALE,DÜNDAR,DENK BASIN,22/1,HİLAL,TOPUZ SK VE CİVARLARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ 538-535-540-569-543-524-529-522-356-521-355-510-336-160-352-353-353/1 SOKAKLAR ÇAĞDAŞ KENT, GÖLET MEVKİİ VE CİVARLARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI REŞATBEY VE ATATÜRK MAHALLELERİ 336-167/1-167-321-335-603-333-334-587-584-583-605-352-197-550-547 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEYİTAHMET MAHALLESİ 192-782-755-613-790-777-758-724-643-774-304/1-709-642-641-752-637-640-633-631-630-629 SOKAKLAR HİSAR ZEYTİNCİLİK VE UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOLAR
- 03.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE 4751, 4749, 4747, 4754, 4758, 4766, 4764, 4762, 4760 SOKAKLAR VE HOROZKÖY CADDDESİ
- 03.10.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM SÜLEYMANİYE VE ÇAPAKLI GEBEŞ MAHALLELERİ AYRICA MOPAŞ SERACILIK VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI , TİCARETHANELER
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖLBAŞI YEŞİLYAYLA ÇİFTÇİ İBRAHİM GÖKDERE SÖGÜTDERE KONURCA MAHALLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUTLU MAHALLESİ
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKMESCİT MAHALLESİ -KAYNAK MAHALLESİ
- 03.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADNAN MERT TRAFOSU TAMAMI
- 03.10.2022 10:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM DUALAR MH,DUĞLA MH,KİRAZ MH,KOBAKLAR MH,ÇATALÇAM MH,PİRAHMET MH,AKÇAAVLU MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMI,KAPLAN MH,NALDÖKEN MH,URUZLAR MH,VAKIFLI MH,BONCUKLU MH,YAYLADALI MH,DEVLETHAN MH,ULARCA MH,KARAÇAM MH,CENKYERİ MH TAMAMI,AVDAN MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU,MASKİ CENKYERİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,AHMET GÜN-HÜSEYİN KAÇAR ÖZEL TRAFOSU,EGEHAN AKARYAKIT TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TRAFOSU,AVDAN TARIMSAL TRAFOLARININ TAMAMI,MASKİ SOMA ARITMA ÖZEL TRAFOSU,MASKİ HACIYUSUF İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,EROL GÜREL ÖZEL TRAFOSU,MUSTAFA TANRIBUYURDU ÖZEL TRAFOSU,İSMAİL UYSAL ÖZEL TRAFOSU,BAKIRÇAY SULAMA BİRLİĞİ ÖZEL TRAFOSU,ŞERİF ÇAKIR ÖZEL TRAFOSU,AHMET GÜN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ AVDAN İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,İSMAİL HAKKI BAKIR TRAFOLARI,SABRİ ŞAFAK ÖZEL TRAFOSU,HÜSEYİN ŞEN VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,ERAY TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,ENDÜLÜS MAD.N.G.T.M.İ.P.SAN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,EMİN ÇETİNER YAĞ SANAYİ ÖZEL TRAFOSU,SİYAMİ YAĞCI ÖZEL TRAFOSU,YAVAŞ KÖMÜR HAYVANCILIK ÖZEL TRAFOSU,AYLA YARAR ÖZEL TRAFOSU,İSMAİL YALAZI VE ARK. ÖZEL TRAFOSU,YUSUF KAZAK - HASAN İNAL ÖZEL TRAFOSU,ABDULLAH ÇAVUŞ ÖZEL TRAFOSU,TURGUTALP KALKINMA KOOP. ÖZEL TRAFOSU,MELDA TARIM ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICALARI ÖZEL TRAFOSU,SOMA DEVLET HASTANESİ ÖZEL TRAFOSU, TRAFOSU,ELEGANT ENERJİ ÖZEL TRAFOLARI,SOMA ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM SAN.TİC.LTD. ÖZEL TRAFOSU
- 03.10.2022 18:00 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM AVDAN MH TAMAMI,CENKYERİ MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU, 2ZLH GES ÖZEL
- 04.10.2022 08:45 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHADIR,SARIÇAM,ÇALTEPE,SARISIĞIRLI,HATIPLAR,AYDINLAR MAHALELLERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DUALAR SAYARLAR DERE MAH ARDIÇLI HELİMLER MAH ARMUTÇUK HACET ÇOBANLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTİNLİOVA MAH GÜMÜŞ SU,ZEKİ ÇÖTELLİ,ÖNDER,ERSOY,TAMER,FİDAN,YAMAN,TÜRKMEN,ULUCAK,KÖŞK SOKAK VE ULUS CADDESİ
- 04.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARIKTEKKE MAHALLESİ YENİCE MEVKİİ
- 04.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİNE BAĞLI ORHANİYE CADDESİ VE 613 SOKAKLAR
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACITUFAN ÇARIKMAHMUTLU YEŞİLYAYLA ALAKAVAK (ALAŞEHİRE AİT ÇARIKTEKKE MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YARHASANLAR MAHALLESİ -MİMARSİNAN MAHALLESİ
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKINCILAR-İBRAHİMÇELEBİ MAHALLESİ
- 04.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TOPÇUASIM-AYNIALİ-KUYUALAN MAHALLERİ