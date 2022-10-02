2 - 3 Ekim İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 3 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Ekim'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 02.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAREL DM EGELİM ÇIKIŞI MCG KÖK, PETROL OFİSİ ÖZEL KAFKAS BETON VE CİVARLARI
- 02.10.2022 09:00 10:30 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİNİN TAMAMI, KAPASİTÖR KABİN (HABAŞ-1-2), ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR ÖZEL TR, KARBON ARAY ÖZEL, AYAYDIN PETROL ÖZEL TR, ALFA KÖK, TECO PETROLCÜLÜK A.Ş. ÖZEL, ALFA DOLUM TESİSİ ÖZEL TR, KOCAER-3 ÖZEL, NEMPORT KÖK, NEMPORT İSKELE ÖZEL TR-2, TURKCELL ÖZEL, SAMURLU ÖZEL TR, NEMPORT İSKELE ÖZEL TR, DUYGU GÜL ŞİMŞEK ÖZEL TR, NEMPORT ÖZEL TR, DELSAN ASFALTLAMA ÖZEL TR, NEMRUT LİMAN BORU HATTI ÖZEL TR, NEMPORT C SAHASI ÖZEL TR, ÜÇSEL ÖZEL TR, TURKCELL SAMURLU ÖZEL TR, MİGİ ENERJİ ÖZEL TR, BOTAŞ ÖZEL TR, MİGİSAN TARIM ÖZEL TR, BÜYÜK KARCI OTO ÖZEL TR, KAVALALI TURİZM TAŞIMACILIK ÖZEL TR, ÜÇ-B-HAFRİYAT ÖZEL TR, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK ÖZEL TR, İSMET GİDİCİ ÖZEL TR, SELMARİN LİMAN ÖZEL TR, SEDEF ELEKTRİK ÖZEL TR, TEKNOPET ÖZEL TR, İDS DEMİR ÖZEL TR, KELEŞ ONAT ÖZEL TR, KASALI KAMYON MOTOR.TAŞIYICILARE KOOP ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 02.10.2022 09:00 14:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİ CUMHURİYET 1, ESER, 24/10, MAZITEPE, SAMURLU YOLU, YAREN SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 02.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, ORUÇ REİS CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, HİLAL, İSMET PAŞA, YÜZONBIÇAK VE CİVARLARI
- 02.10.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA YENİKÖY MAHALLESİ AREM TARIM ÜRÜNLERİ VE CİVARLARI
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,AYKOP AYAKKABICILAR TOPLU İŞ MERKEZİ, Nİ-KA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ, EGEMEN HEDİYELİK EŞYA,İÇTAŞ,LEVENT KÖROĞLU, ASLAN NAKLİYAT,ARSPET LOJİSTİK, MİLANGAZ,DENİZLİ GAZ,İPRAGAZ, ENKO,BAHTİYAR TAŞYAĞAN,ÇERİSAN GERİ DÖNÜŞÜM
- 02.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN,UĞUR,KÜLTÜR,ALSANCAK,SÜMER,YENİŞEHİR,EGE,MİMAR SİNAN MAHALLELERİ,852, 876,865,1420,1424/1,1424/2, 1428 SOKAKLAR,İZMİR DR.E.HAYRİ ÜSTÜNDAĞ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ, ULTRA EMAR SAĞLIK HASTENESİ ,TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU, ONUR İNŞ.,T.FİKRET LİSESİ,İZMİR PALAS,TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
- 02.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR MAHALLESİ,ÖZMEN CADDESİ,256/2,256,255,256/2,256/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR MAHALLESİ,ÖZMEN CADDESİ,87,80,232,89 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ YEŞİLLİK CAD.-4055-4056-4057-4058-4155-4157-4158-4159-4160-4185 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ YEŞİLLİK CAD.-4023-4026-4031-4154 SOKAKLAR VE CİVARI
- 02.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 2001(KISMEN), 3001, 3002, 3003, 3004, 3037, 3040, 3042 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE AYASARANDA MEVKII, TEKKE PLAJ ÇEVRESI İSMET İNÖNÜ MAHALLESI, ÇEŞME BELEDIYESI, ÇEŞME KALESI VE ÇEVRE SOKAKLAR MUSALLA MAHALLESI MARINA ÇEVRESI, KARADAĞ ÇEVRESI, 1066 SOKAK VE ÇEVRESI, ULUSOY LIMAN VE ÇEVRESI
- 02.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU , BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERI VE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU
- 02.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET VE ZAFER MAHALLELERI KISMEN
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI, YEŞILKÖY, DEREKÖY, CUMALI MAHALLELERI
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAIPLER, BOZKÖY, ÇAKIRBEYLI, DAĞKIIZLCA, KARAOT, KARAKIZLAR MAHALLELERI
- 02.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAHALLESI YALI, 68. SK., 66, 54/1, 54, 48, 77. SK., 71. SK., MEHMET ALI AYGÜVEN, 59. SK., 50, 69. SK., 55, 51. SK., 502, 73. SK., 52. SK., 61, 44 SOKAKLARDIR
- 02.10.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY, EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI
- 02.10.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEDIEYLÜL MAH.5552, 5554, 5565, 5567, 5561 SOKAKLAR VE CIVARI
- 02.10.2022 10:30 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI ALI KAPTAN, ÇOLAK İBRAHIM, SABIT ARLI, FATIH SULYAN MEHMET, İNÖNÜ, KÜLTÜRPARK CADDESI VE AKASYA, ALI KAPTAN, ARIKBAŞI, BELEDIYE, HISAR, KIVRIK, UNUS EMRE VE ÖZÇINAR SOKAKLAR
- 02.10.2022 12:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE VİLLAKENT MAHALLESİNİN TAMAMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 02.10.2022 12:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İZDERSAN DERİ SANAYİ BÖLGESİNİN TAMAMI
- 02.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN,HİLAL,ALSANCAK,AKDENİZ MAHALLESİ,CUMHURİYET BULVARI,GAZİ BULV.,AKDENİZ CADDESİ,ATATÜRK CADDESİ,1346,1347,1348,1349,1370,1374,1385, 1337,1409 SOKAKLAR,ANADOLU SİGORTA,ÖRNEK VAKİF İŞHANI,TANYALÇIN İŞHANI ,EFES İŞHANI,KATLI OTOPARK ,İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ,ANEMON OTEL,İNG BANK, TİCARET ODASI ,KAYA OTEL,HİLAL METRO,YAPI KREDİ
- 02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET, HÜRRIYET MAHALLELERI KISMEN
- 02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEŞRUTIYET, AKINCILAR, BENGISU, İNÖNÜ MAHALLELERI KISMEN
- 02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BENGISU MAHALLESI KISMEN
- 02.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, CUMHURIYET, ANAFARTALAR, ATATÜRK MAHALLELERI KISMEN
- 03.10.2022 09:00 17:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YEN BAĞARASI ADAÇAYI, ÇUHA, ERGUVAN, FUNDA, PİYAN, SEDİR, REYHAN, SÜMBÜL, ŞEBBOY, ZERRİN SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ORUÇ REİS CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, HİLAL, DOĞAN, ÇİNGİL, SICAKDERE, SOĞUKSU, SUSAM VE CİVARLARI
- 03.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,375/1, 283, 284, 281/1,285 SOKAKLAR CİVARI
- 03.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK,AHMET EFENDİ MAHALLELERİ,1671/1,8788,8788/10,8950/1,8789/1,8790/2, 8901,8795/4 SOKAKLAR VE CİVARI,MEKTEBİM KOLEJİ YANI
- 03.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ, 202/43,202/42,202/42,202/60,202/14 SOKAK VE CİVARLARI
- 03.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UFUK MAHALLESİ,MEHMETÇİK CADDESİ,SEYFİDEMİRSOY CADDESİ,921,1019 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MALTEPE MAHALLESİ,MİTHATPAŞA CADDESİ,66,68,70,76,84,86,88,90,94,96,23,35 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ YEŞİLLİK CADDESİ-4055-4056-4057-4058-4155-4157-4158-4159-4160-4185 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABAĞLAR MAHALLESİ YEŞİLLİK CADDESİ-4023-4026-4031-4154 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ YEŞİLLİK CADDESİ VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAYAMLI KÖYÜ CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVACIK MAHALLESİ
- 03.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DALYAN MAHALLESI 4000, 4218, 4221 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI 335, 360, 361, 364, 442, 455, 456 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE OBAKENT SITESI, SERAKENT SITESI, DORUK SITESI VE ÇEVRESI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEHIT MEHMET MAHALLESI TIRE ALTINEVLER SITESI, YENI DOĞAKENT SITESI, WINDGURU ÖZEL TR ALTINKUM MAHALLESI 11 EVLER SITESI, ALTINKUM PLAJI, KUMKILISE KÜME EVLER VE ÇEVRESI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFEMÇUKURU MAHALLESI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMIRDERE, HAMAMKÖY, GÜNEY, ÇAYIR MAHALLELERI., ÖZEL TR'LER, GSM OPERATÖRLERI,
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TÜRKMEN MAH. KANARYA, MODA, AYNALI, ÇIMEN, NERGIZ, ORKIDE SOKAKLAR VE ÇEVRE SOKAKLARI AYRICA ORDU CADDESI KISMEN
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR, ULAMIŞ, DÜZCE, TURGUT, İHSANIYE, BADEMLER GÖDENCE MAHALLESI, ÇAMTEPE MAHALLESI, GÖLCÜK MAHALLESI, EFEMÇUKURU, PAYAMLI, KAVACIK MAHALLESI, HEKIM KÖY VE KÖYLER CIVAARINDAKI ÖZEL TRAFOLAR.
- 03.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.SABRI AKTEPE CAD.5017-5026 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARILAR-KOCAALILER MAHALLELERI, GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER, OVACIK VE TURGUT MAHALLELERIDIR
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ,DUMLUPINAR,İBRAHİM GALİP CADDELERİ,597,616, 597/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,591 - 592 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTİNLİK MAHALLESİ,592/1 - 592/11 - 592/12 592/10 - 592/9 - 592/6 -592/2 - 592/3 - 592/8 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,YAVUZ CADDESİ,593,603-603/2,603/1,604 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592-592/1- 592/11-592/12-592/13-592/14-592/15-592/23-592/18-592/16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,592/1-2-3-8 SOKAKLARI VE CİVARI
- 03.10.2022 09:30 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DÜNDARLI MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 03.10.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-7 C KOLU - İSKELE MAH. SIESTA MEVKII , 102 , 103 , 104 , 105 , SOKAKLARI , ASLANBURNU CADDESI BIR KISMI VE CIVARI
- 03.10.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH.SEMIH ÇAKIROĞLU CAD.AHMET SABRI AKTEPE CAD.5024-5026-5027-5029- SOKAKLAR VE CIVARLARI
- 03.10.2022 10:30 13:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 03.10.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK,EVKA-5,UĞUR MUMCU,ESENTEPE,AHMET EFENDİ MAHALLELERİ,ANADOLU CADDESİ,8790/9, 8795/6,8795/5,8790/52,8790/8,8978,8809/21,8810/1 SOKAKLAR,ÇİĞLİ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI, ÇİĞLİ KOOP KONUTLARI
- 04.10.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AZİZİYE MAHALLESİ,574-575-576-628-657-659-660-661-663-666-668-669-670-671-672-675-713-714-721-747-753-754-756-757 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.10.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ORUÇ REİS CADDESİ BİR BÖLÜMÜ, HİLAL, DOĞAN, ÇİNGİL, SICAKDERE, SOĞUKSU, SUSAM SOKAKLARI VE CİVARLARI