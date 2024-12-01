Aile hekimleri, son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni çalışma yönetmeliğine karşı büyük bir tepki gösteriyor. Yeni düzenleme, aile hekimlerinin çalışma saatlerini, ücretlerini ve performanslarını etkileyen birçok değişikliği içeriyor.Peki, 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu?

2 - 3 - 4 ARALIK DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

Hekimsen Sendikası'nın eylem kararı ile, Türkiye 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu sorusu da yanıt bulmuş olacak. 2 - 3 - 4 Aralık 2024 tarihlerinde tüm Türkiye genelinde yapılacak eylem kararına uyan tüm hekimler, o gün çalışmayacak. Alınan karar, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve çalışanları için geçerli olacak.

Aile hekimleri, son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni çalışma yönetmeliğine karşı büyük bir tepki gösteriyor. Yeni düzenleme, aile hekimlerinin çalışma saatlerini, ücretlerini ve performanslarını etkileyen birçok değişikliği içeriyor.