1999 depremini yaşayan Kocaeli'de 250 bina tek tek denetlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın :

"Bu kentte 250 bin tane bina var toplam. Bu binaların taranması lazım"

"6 ayda 1999 öncesinde inşa edilmiş olan 160 bin binayı, geri kalan 3 ayda diğer binaları İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte tarayacağız"

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4 yılda yürütülen proje ve çalışmaları, düzenlenen basın toplantısında anlattı. Afete hazırlık çalışmaların da sürdüğünü kaydeden Büyükakın, kentte incelenmesi gereken 250 bin bina olduğunu ve bu yapıların 160 binin 1999'dan önce inşa edildiğini belirterek, "Bu binaları İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte tarayacağız. Bir protokol imzaladık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte o mühendislerin neye bakacaklarını hazırladık. Onlar gidip tek tek binalara bakacaklar. Böylelikle binaların durumu değerlendirmiş olacağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 4 yılda yaptığı hizmetleri "Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl" başlığıyla Kongre Merkezi'nde anlattı. Programda konuşan Büyükakın, "4 yıllık yapılan ve devam eden proje ile çalışmaları anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir emaneti teslim aldığımızı ve o emaneti yerine getirmek için mücadele ettiğimizi varlık sebebimiz bu olduğunu hiç unutmadan hareket ettik. Biz koltuğa oturacağımız günü değil kalkacağımız günü düşünerek hareket ettik. 4 buçuk yıl boyunca kasıtlı olarak hiçbir polemiğin içinde olmadık. Polemik siyaseti yapmadık. Sadece icraata odaklandık. Belli hedefleri gerçekleştirmek için yola çıktık. 'İsraf eden belediye, borçlu belediye, iş bilmeyen belediye' diyenler oldu. Nasrettin Hoca hikayesinde olduğu gibi herkes bir şey diyecek ama takdiri halk yapacak" dedi.

"4 yıl boyunca bir kuruşu zayi etmedik"

Pandeminin 2 yıl sürdüğünü ancak etkilerinin uzun sürdüğünü belirten Büyükakın, "Büyük bir ekonomik dalgalanma geldi peşinden. Ardından asrın felaketine uyandık. O depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabır diliyorum. Bütün hesapları değiştiren koşulların içinden geçtik. Asla bahane aramıyorum. Bütün bunlara rağmen işlerimizi layıkıyla yaptık. Taaddüt ettiklerimizi yüzde 92 oranında yaptık. Dönem sonunda yüzde yüz olacak. Kavga etmek istemedik, kavga ettirmek de istemedik. Mutlu şehir olması gerekir dedik. Belediyelerin görevi hizmet ettiği vatandaşları memnum etmektedir. 4 yıl boyunca bunu unutmayarak hareket ettik. 4 yıl boyunca bir kuruşu zayi etmedik" diye konuştu.

"Bir damla suyu arıtmadan Marmara Denizi'ne bırakmıyoruz"

Çiftçiyi desteklerine de dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Dünya gıda tehdidi altında, toprakların ekilmesi gerekiyor. Toprakları sulamak ve çiftçileri desteklemek gerekiyor. Bunun için 55 milyon kaynak ayırdık 2400 alanı hektar alanı sulamış olacağız. Marmara'nın yaşadığı müsilaj olayını gördük. Müsilajın olmaması için arıtma olması lazım. Bir damla suyu arıtmadan Marmara denizine bırakmıyoruz. 23 tane tesisimizi ilerletiyoruz. Toplam 103 projemiz var. Kocaeli'den Diyarbakır'a kadar içme suyu hattı döşedik. Bin 381 kilometre yeni içme suyu hattı döşedik. 2035 yılını geldiğinde Kocaeli'de hareketlilik 4 kat artacak. Toplu taşıma teşvik etmek gerekiyor. Gebze OSB-Darıca Metrosu'nu Ulaştırma Bakanlığı'na devrettik. Bunu yapmaya kalksak Büyükşehir'in kaynağıyla bitmezdi. Yeni tramvay hattıyla trafiği durdurmadan yaptık. Şehir Hastanesi'nin tramvayının yapma işini Ulaştırma Bakanlığı'na devrettik" şeklinde konuştu.

Kentin 50 yıllık hayali: Teleferik

Kartepe'de, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Hani diyorlar ya; 'Vizyon proje yok, sen ne yapıyorsun?' Daha ne yapalım? Teleferik vizyon bir proje değil midir? Kartepe'nin 50 yıllık hayali değil midir? Ben bu kentte doğmuş, büyümüş birisi olarak, Kartepe'de teleferik yapılması hikayesini yıllardır dinliyorum. Ne zaman bitecek? 29 Ekim'de inşallah bitecek. Polemik yapmıyorum ama bir tarafım Arnavut, Arnavut inadım var. Ben bu teleferiğe onları bindireceğim. Bu da benim seçim beyannamemizde yoktu. İnşallah sezona yetişecek. Teleferik bittiğinde vardığı yerde hizmetlerin olması lazım. Bir taraftan onlarla uğraşıyoruz. Yukarı çıktığınızda ihtiyaç olan şeylerden biri sosyal alanın olması, yemek yeme alanlarının olması. Teleferik bitene kadar onları da tamamlamaya çalışacağız"

"250 bina denetlenecek"

Konuşmasında afete hazırlık çalışmalarına da değinen Büyükakın, "Bilim kurulu oluşturduk. Afet eylem planı hazırlandı. Her bir akademisyenin uzmanlık alanına göre de alt başlıklarda çalışmalar devam ediyor. Kimisi zemin, kimisi inşaat kimisi afet yönetimi olan 13 tane başlıkta çalışma grubu var. Her biri bizim afetle ilgili çalışmalarımızı gösteriyorlar. Afet ile mücadelede kendine yeten bir şehir olma mantığıyla hareket edeceğiz. Belediye başkanı olarak bir cümle kurarsınız ve bütün şehri endişe sevk edersiniz. Endişeye sevk etmeden, bilgi de gizlemeden yalan da söylemedin, doğruyu zamanında anlatarak yol almak gereken bir alan bu. Şunun şehrin bilmesini istiyorum; ben zamanı geldiğinde söylenmesi gereken her şeyi bu kenti söylerim. Erken söylemem panik olmasın diye, geç söylemem. Yapılması gerekenleri biz şuanda titizlikle ve hızla yapıyoruz. Bütün altlıkları çalıştık ama hala eksik olan bilgiler var. Bu kentte 250 bin tane bina var toplam. Bu binaların taranması lazım. Biz bu binaların hızlı taramasını yapacağız. Hızlı bir şekilde tarayacağız. 6 ayda 1999 öncesinde inşa edilmiş olan 160 bin binayı, geri kalan 3 ayda toplam 9 ayda tamamını İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte tarayacağız. Bir protokol imzaladık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte o mühendislerin neye bakacaklarının manuelini hazırladık. Onlar gidip tek tek binalara bakacaklar. Böylelikle binaların durumunu değerlendirmiş olacağız" dedi.

Başkan Büyükakın, bu çalışmalarda 100 mühendisin görev alacağını kaydetti.

"Konser yapıyoruz 'Türkiye'nin en borçlu belediyesi konsere para harcıyor' yaptı deniliyor"

Borç konusuna da değinen Büyükakın, "Bu borç bizim borcumuz değildi. Bu borç Yuvacık Barajı'ndan kalan borç. Ben bu polemiği başlatmak için hiç konuşmadım. Mesela gençler konser istiyor konser yapıyoruz, 'Türkiye'nin en borçlu belediyesi konsere para harcıyor' yaptı deniliyor. Kardeşim bu borcu biz yapmadık. Biz sizin borcunuzu ödüyoruz. 6 milyarda devraldım 2019'da. Bugün 2 milyara düştü. 4 yılda 4 milyar borç ödedik. Bu borç hazineye olan borç Yuvacık Barajı'ndan dolayı olay borç. Başka bir kuruş borç yok" diye konuştu.

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin borçla ilgili endişesi kalmadı" diyen Büyükakın, "4 yılda bu kadar iş yaparken borç da ödemişiz. Hem bu kadar iş yapıp, hem de israf etmiş olsaydık nasıl ödenirdi? Bizim borcumuz bu dönemde hiç artmadı. Artan belediyeler var. Biz borç alamayan bir belediyeydik. Kocaeli Büyükşehir borç almak istediğin borçlanamıyordu. Bakanlıktan da izin alarak 32 milyar lira borçlanabilecek hale geldik" dedi.

Başkan Büyükakın, 4 yıllık dönemde 18 milyar 760 milyon 548 bin 314 TL tutarında 1297 projenin hayata geçirildiğini belirterek, bu çalışmaları slayt eşliğinde tek tek anlattı.