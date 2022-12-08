2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 1994 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 1994 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 1994 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 1994 World Cup şampiyon kim oldu? 1994 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

1994 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 1994 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 1994 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

1994 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten final maçında penaltılar ile İtalya'yı 3-2 ile yenen Brezilya'nın 4. şampiyonluğu ile tamamlandı.

1994 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

1994 Dünya Kupası finali Brezilya ve İtalya arasında oynandı. Maçın normal süresi 0-0 bitti. Penaltıları 3-2 lik skorla Brezilya kazandı.

1994 Final Sonucu :

BREZİLYA 0 - 0 İTALYA (Penaltılarla Brezilya 3-2 kazandı)

1994 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : BREZİLYA

1994 finalinde penaltılarda atılan goller şu şekilde:

Brezilya'nın penaltı golleri:

Márcio Santos - Atamadı

Romário - Attı

Branco - Attı

Dunga - Attı

İtalya'nın penaltı golleri:

Baresi - Atamadı

Albertini - Attı

Evani - Attı

Massaro - Atamadı

R. Baggio - Atamadı

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

1994 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

1994 FIFA Dünya Kupası, 17 Haziran - 17 Temmuz 1994 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve FIFA Dünya Kupalarının 15.si olan futbol organizasyonu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten final maçında penaltılar ile İtalya'yı 3-2 ile yenen Brezilya'nın 4. şampiyonluğu ile tamamlandı.

FIFA'nın 1988 yılında turnuvayı düzenlemek için diğer önemli adaylar Brezilya ve Fas'ın önünde ABD'yi tercih etmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Özellikle finaller öncesi bu ülkede Latin Amerika'dan göç eden nüfus haricinde halkın futbolla ilgilenmemesi nedeniyle seyirci sıkıntısı olabileceği şeklinde düşünce vardı. Ancak bu düşüncelere rağmen ortalama 69.000 seyirci ortalaması ile 1950'de düzenlenen kupadan beri en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı. Toplamda maçları izlemeye giden 3.6 milyona yakın seyirci ile 1998 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren katılımcı ülke sayısı 32'ye çıkmasına rağmen bu sayıya diğer iki turnuvada yaklaşılamadı.

Yunanistan, Nijerya ve Suudi Arabistan'ın katıldıkları ilk FIFA Dünya Kupası olan turnuva, format olarak 1990 FIFA Dünya Kupası ile aynı şekilde düzenlendi: Finallere katılma hakkı kazanan 24 takım dörderli 6 gruba ayrılarak tek devreli lig üsulu maçlar yaptı. Bu maçları ilk iki sırada bitiren ülke takımları direkt son 16'ya kalan 12 takımı oluşturdu. Kalan 4 takım ise bu 6 grupta en iyi puan ve averaja sahip 4 takım arasından seçildi. Gruplardan çıkan 16 takım tek maç üzerinden önceden belli fikstür ile eleme usulü ile maçlarını yaptı. Galibiyete 3 puan verilen ilk FIFA Dünya Kupası'dır.