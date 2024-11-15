1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt bu madalyayı hangi branşta kazanmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1992 BARCELONA OLİMPİYATLARI'NDA BRONZ MADALYA KAZANARAK TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT MADALYASI ALAN İLK KADIN SPORCUSU OLAN HÜLYA ŞENYURT BU MADALYAYI HANGİ BRANŞTA KAZANMIŞTIR?

A: Güreş

C: Boks

B: Halter

D: Judo

Cevap: D