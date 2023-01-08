(1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta..) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

8 Ocak Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve tak...) Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 8 OCAK PAZAR 200 BİN LİRALIK SORUSU

1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takımı sahadan çekilmiştir?

A-) Romanya

B-) Nijerya

C-) Şili

D-) Kuzey Kore

Doğru Cevap : C şıkkı