2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 1990 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 1990 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 1990 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 1990 World Cup şampiyon kim oldu? 1990 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

1990 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 1990 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 1990 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

1990 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

Finalde üst üste 2. kez Batı Almanya ile Arjantin karşılaştı. Bu sefer gülen taraf Batı Almanya oldu.

1990 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

1990 Dünya Kupası finali Batı Almanya ve Arjantin arasında oynandı. Final maçını Batı Almanya 1-0 kazandı.

1990 Final Sonucu :

BATI ALMANYA 1 - 0 ARJANTİN

1990 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : BATI ALMANYA

1990 finalinde atılan goller şu şekilde:

Batı Almanya'nın golü:

85. dakika : Brehme (penaltıdan)

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

1990 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

1990 FIFA Dünya Kupası, Italia '90 olarak tanıtılan, 8 Haziran-8 Temmuz 1990 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 1990 FIFA Dünya Kupası finallerine 24 takım katıldı. Finalde üst üste 2. kez Batı Almanya ile Arjantin karşılaştı. Bu sefer gülen taraf Batı Almanya oldu. Turnuvada ev sahibi İtalya 3., İngiltere de 4. oldu. Turnuvada Arjantin'in yedek kalecisi Sergio Goycochea kurtardığı penaltılarla dikkat çekti. Kosta Rika ilk kez, Kolombiya ise 28 yıl aradan sonra kupada mücadele etti.