1987'de yağan kar nasıldı merak ediliyor. Mart ayında beyaza bürünen İstanbul'da hava durumu göstergeleri akıllara 1987'deki kar fırtınasını getiriyor. Meteorolojik kaynaklar bir haftadır İstanbul için soğuk ve kar yağışlı hava uyarısında bulunuyor. Geldi, geliyor derken kar yağışı dün etkili şekilde şehrin birçok noktasında kendisini gösterdi. Peki, 1987'de İstanbul'a yağan kar nasıldı? (FOTOĞRAFLI) İstanbul'a 1987'de yağan kar görüntüleri! 1987 kar yağışı nasıldı? 1987 kışı nasıldı? 1987'de ne oldu? İşte detaylar...

1987'DE İSTANBUL'A YAĞAN KAR NASILDI?

Her kar uyarısı ile birlikte kentte 1987 yılının Mart ayında yaşanan kar fırtınası hafızalarda yerini alıyor. 'Efsane Mart' olarak da bilinen günlerde Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, kent genelinde 1 metre, yüksek kesimlerde 4 metre kar kalınlığına neden olmuştu. Meterolojinin 9 derece sıcaklık tahmini yaptığı İstanbul, beklenmedik bir şekilde o gece sıcaklığın -5 dereceye kadar düşmesiyle günlerce süren yoğun bir kar yağışıyla tanıştı. Sabah gözünü açanlar neye uğradığını şaşırdı. Okullar yaklaşık iki hafta boyunca kar tatili yaptı.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4 Mart 1987 tarihinde 22 cm olan kar, 8 Mart 1987'ye kadar kademeli artarak 70 cm'e kadar yükseldi. Hayat adeta durma noktasına geldi, dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Üstüne elektrik kesintileri yaşandı. Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlar haricindeki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmamasını talep etti. Günlerce ara vermeden yağan kar yüzünden İstanbul'da 26 kişi hayatını kaybetti.

İşte o günlerden bazı kareler...

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