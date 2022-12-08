2022 Dünya Kupası devam ederken izleyiciler geçmiş senelerde kupayı hangi takımlar kazandı merak ediyor. Özellikle 1986 Dünya Kupası finali ve kupanın sahibi merak ediliyor. Peki, 1986 yılında Dünya Kupası'nı hangi ülke kazandı? 1986 Dünya Kupası finalinde kimler karşılaştı? 1986 World Cup şampiyon kim oldu? 1986 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon ülke kim oldu? İşte detaylar...

1986 Dünya Kupası şampiyon olan takım kimdir? FIFA Dünya Kupası, uluslararası alanda futboldan sorumlu en üst düzey yönetim organı olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) üyesi ülkelerin erkek millî takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası. Peki, 1986 Dünya Kupasını kim kazandı, hangi takım? 1986 FIFA Dünya Kupası finalinde hangi iki takım karşılaştı, kaç kaç bitti, kupayı kim aldı? Ayrıntılar yazımızda...

1986 DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU KİMDİR?

31 Mayıs ile 29 Haziran arasında düzenlenen kupayı finalde Federal Almanya'yı 3-2 yenen Arjantin kazanmış olup, Fransa üçüncülüğü elde etmiştir.

1986 DÜNYA KUPASI FİNALİ KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM KAZANDI?

1986 Dünya Kupası finali Arjantin ve Batı Almanya arasında oynandı. Final maçını Arjantin 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

1986 Final Sonucu :

ARJANTİN 3 - 2 BATI ALMANYA

1986 Dünya Kupası'nda Şampiyon Olan Takım : ARJANTİN

1986 finalinde atılan goller şu şekilde:

Arjantin'in golleri:

23. dakika : Brown

Brown 55. dakika : Valdano

Valdano 83. dakika : Burruchaga

Batı Almanya'nın golleri:

74. dakika : Rummenigge

Rummenigge 80. dakika : Völler

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

1986 FIFA DÜNYA KUPASI HAKKINDA BİLGİLER

1986 FIFA Dünya Kupası 13. Dünya Kupası olup Meksika'da düzenlenmiştir. 31 Mayıs ile 29 Haziran arasında düzenlenen kupayı finalde Federal Almanya'yı 3-2 yenen Arjantin kazanmış olup, Fransa üçüncülüğü elde etmiştir.

Turnuvaya damgasını vuran ve takımın dünya şampiyonluğu olmasına büyük katkısı bulunan Diego Maradona, İngiltere ile oynanan çeyrek final maçında, takımının ilk golünü, yıllarca "Tanrının eli" olarak anılacak olan, eliyle atmış olsa da, 2. golü orta sahadan 6 kişi çalımlayarak atmıştır.

1986 FIFA Dünya Kupası için başlangıçta Kolombiya seçilmiştir ama Kolombiya'nın o yıllarda yaşadığı ekonomik sorunlar, 1983'te bu hakkından vazgeçtiğini ilan etmesine sebep olmuştur. Statü yine değişmiş ve toplam 24 takım 6 gruba ayrılmıştır. İlk iki takım bir üst tura kalırken, üçüncü olanlardan en iyi 4 tanesi ilk ikiyle birlikte son 16'ya kaldı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile kıyasıya yarışan Meksika bu sayede bir Dünya Kupasını iki kere düzenleyen ilk ülke olmuştur. Turnuvadan sonra dünya genelinde popüler olacak "Meksika dalgası" bu dünya kupasında ortaya çıkmıştır.