1980'li yılların sonunda yayınlanan 'Alf' dizisinin kahramanı 'Alf' hangi gezegenden Dünya'ya gelmiştir? (3'te 3 50 bin TL'lik soru ve cevabı)

3'te3 bilgi yarışmasının 50 bin TL'lik sorusu açıldı. İzleyiciler sorunun cevabını merak etti. Peki, "1980'li yılların sonunda yayınlanan "Alf" dizisinin kahramanı "Alf" hangi gezegenden Dünya'ya gelmiştir?" sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar...

3'te 3 bilgi yarışmasında 50 bin TL'lik soru ve cevap merak edildi. İzleyiciler soruyu ve cevabını merak etti. Peki, 1980'li yılların sonunda yayınlanan "Alf" dizisinin kahramanı "Alf" hangi gezegenden Dünya'ya gelmiştir? İşte ayrıntılar...

3'TE 3 BİLGİ YARIŞMASI 50 BİN TL'LİK SORU VE CEVABI NEDİR?

1980'li yılların sonunda yayınlanan "Alf" dizisinin kahramanı "Alf" hangi gezegenden Dünya'ya gelmiştir?

A - Endor

B - Kripton

C - Melmac

Doğru cevap : C şıkkı