1970'li yıllarda çıkardığı 45'likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1970'li yıllarda çıkardığı 45'likle ünlenen, dinlediğiniz şarkıyı 4 yaşındayken seslendirmiş olan kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1970'Lİ YILLARDA ÇIKARDIĞI 45'LİKLE ÜNLENEN, DİNLEDİĞİNİZ ŞARKIYI 4 YAŞINDAYKEN SESLENDİRMİŞ OLAN KİMDİR?

A: Küçük Emrah

B: Arda Kardeş

C: Bıcırık Hakan

D: Afacan Deniz

Cevap: