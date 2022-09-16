(1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard N...) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

16 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard Nixon'ın, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!