(1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard N...) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
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16 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard Nixon'ın, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?) Kim Milyoner Olmak İster 16 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 2021 1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard Nixon'ın, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 16 EYLÜL CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU
1969-1974 arasında ABD başkanı olan Richard Nixon'ın, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?
A-) Beyaz Saray ana giriş kapısının kolu
B-) Senato başkanlık tokmağı
C-) Beyaz Saray'daki çini vazo
D-) Senatodaki büyük ayna
Doğru Cevap : B şıkkı