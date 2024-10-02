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1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır?

1966 yapımı ''İyi, Kötü ve Çirkin'' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır?
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1966 yapımı 'İyi, Kötü ve Çirkin' filminin merak edilen detaylarından biri de 'İyi' karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Bu klasik western filminde 'İyi' karakterini hangi oyuncunun canlandırdığına dair bilgi haberimizde yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1111. Bölümünde sorulan 1966 yapımı 'İyi, Kötü ve Çirkin' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok sinemasever bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Sergio Leone'nin yönettiği bu efsanevi İtalyan western filmi, sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, 1966 yapımı 'İyi, Kötü ve Çirkin' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır? İşte cevabı...

1966 YAPIMI 'İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN' FİLMİNDE İYİ KARAKTERİNİN HANGİ OYUNCU CANLANDIRMIŞTIR?

A) Clint Eastwood

B) Lee Van Cleef

C) Eli Wallach

D) John Wayne

Doğru Cevap: A şıkkıdır.

1966 yapımı 'İyi, Kötü ve Çirkin' filminde iyi karakterini hangi oyuncu canlandırmıştır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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