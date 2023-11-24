1962 Model Ferrari 250 GTO, 51.705 Milyon Dolara Satıldı

1962 model bir Ferrari 51.705 milyon dolara alıcı buldu ve bu satışla şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı Ferrari marka araç oldu. Bu satış, aracın Sotheby müzayedesinde açık artırmaya çıkarılmasıyla gerçekleşti. RM Sotheby's Küresel Müzayede Başkanı Gord Duff, satışın bu Ferrari'nin dünyanın en arzu edilen nesnelerinden biri olduğunu vurguladı.

1962 model Ferrari 250 GTO, Sotheby müzayedesinde tarihi bir rekora imza atarak 51.705 milyon dolarla en pahalı Ferrari unvanını kazandı. Bu eşsiz satış, aracın nadirliği ve önemi nedeniyle büyük ilgi gördü. RM Sotheby's Küresel Müzayede Başkanı Gord Duff, bu olağanüstü satışın, Ferrari'nin dünya genelindeki en arzu edilen nesnelerden biri olarak eşsiz statüsünü bir kez daha vurguladığını belirtti.

1962-1964 yılları arasında efsanevi İtalyan markası tarafından sadece 39 adet üretilen 250 GTO'nun bir örneğini sahibinden herhangi bir fiyatla satın almak neredeyse imkansızdır. Özellikle bu aracın şasi numarası 3765, Tipo 1962 gövdesi ile üretilen sadece 34 örneğinden biridir. Bu özel aracın benzersiz yapım geçmişi ve Scuderia Ferrari yarış ekibi tarafından yarışlarda kullanılması, onu diğerlerinden ayıran bir değer kattı. Müzayede evi, aracı modelin "en olağanüstü örneklerinden biri" olarak tanımlayarak bu eşsiz otomobilin tarihindeki önemini vurguladı.