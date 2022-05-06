1959 öncesi Şampiyonluk sayıları! 1959 öncesi şampiyonluklar sayılacak mi? 59 öncesi şampiyonluklar sayılırsa ne olur?

59 öncesi şampiyonluklar ve 59 öncesi şampiyonluk sayıları merak ediliyor. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılacağı iddiası gündeme gelmişken futbolseverler eğer 1959 öncesi şampiyonluklar sayılırsa ne olur sorusuna yanıt aramaya başladılar. 59 öncesi şampiyonluklar sayılacak mi henüz belli değil. Ancak 59 öncesi Şampiyonluk sayıları merak konusu olmaya başladı. Toplam şampiyonluk sayıları 1959 öncesi araştırılırken haberimizde 1923'ten beri şampiyonluk sayıları yer almaktadır. İşte 59 öncesi şampiyonluk sayıları haberimizde...

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI

59 öncesi Fenerbahçe 9, Galatasaray 1 ve Beşiktaş 7 şampiyonluk yaşamıştır. İşte 1959 öncesi şampiyonluk yaşayan takımlar ve şampiyonluk sayıları:

Fenerbahçe: 9

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1

1923'TEN BUGÜNE ŞAMPİYONLUKLAR

1924'ten bu yana şampiyonları merak ediliyordu. İşte 1924 yılından beri şampiyonluklar ve sayıları:

Fenerbahçe: 28 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1933, 1935, 1944), (Milli Küme - 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1950), ( Süper Lig - 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014)

- 1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978, 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011, 2014) Galatasaray: 23 (Milli Küme - 1939), ( Süper Lig - 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019)

- 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019) Beşiktaş: 21 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1934, 1951), (Milli Küme - 1941, 1944, 1947), (Federasyon Kupası - 1957, 1958), ( Süper Lig - 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021)

- 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009, 2016, 2017, 2021) Trabzonspor: 7 ( Süper Lig - 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022)

- 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984, 2022) Harbiye: (Harb Okulu) 3 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1924, 1942, 1945)

Gençlerbirliği: 2 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1941 ve 1946)

İstanbul Başakşehir: 1 ( Süper Lig - 2020)

- 2020) Bursaspor: 1 ( Süper Lig - 2010)

- 2010) Göztepe: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1950)

Ankaragücü: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1949)

Ankara Demirspor: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1947)

Eskişehir Demirspor: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1940)

Güneş: 1 (Milli Küme - 1938)

İstanbulspor: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1932)

Muhafızgücü: 1 (Türkiye Futbol Birinciliği - 1927)

Türkiye'deki ilk futbol ligi İstanbul Futbol Ligi'dir. İlk kez 1904-05 sezonunda düzenlenen lig Süper Lig'in 1959'da kurulmasına dek birinci seviye yarışma olarak devam etmiştir. İstanbul Ligi'nin yanında özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile beraber birçok farklı şehirde ligler kurulmaya başlamıştır. 1922'de Ankara, 1923'te Trabzon, 1924'te İzmir, Eskişehir, Bursa ve Adana gibi şehirlerde ligler oluşturulmuştur.

Haberler.com - Gündem