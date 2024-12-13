Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde sezonu namağlup bitirip 2. olan tek futbol takımı hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE SEZONU NAMAĞLUP BİTİRİP 2. OLAN TEK FUTBOL TAKIMI HANGİSİDİR?

A: Fenerbahçe

B: Trabzonspor

C: Beşiktaş

D: Galatasaray

Cevap: D