ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. ve 100. kuruluş yıl dönümlerinde şampiyon olan takım hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADARKİ SÜPER LİG TARİHİNDE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 50. VE 100. KURULUŞ YIL DÖNÜMLERİNDE ŞAMPİYON OLAN TAKIM HANGİSİDİR?

A: Galatasaray

B: Fenerbahçe

C: Beşiktaş

D: Trabzonspor

Cevap: A