Üye Girişi
Haberler
Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi

CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı

Gelini de Beşar Esad'ı sattı

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1959'dan bugüne kadar Türkiye Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takımın hangisi olduğu merak konusu oluyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu soru, futbolseverlerin ve spor tarihçilerinin ilgisini çekiyor.

Bu soru, geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu ve futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Süper Lig'deki istikrarlı performanslarıyla tanınan bazı takımlar, bu kategoride zirveye oynuyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım kim?" sorusu, spor tarihine ilgi duyanları araştırmaya yönlendirdi. Türkiye Süper Lig tarihinde birçok kulüp, uzun yıllar boyunca ligde mücadele ederek çeşitli istatistiklere imza attı. Bu istatistikler arasında beraberlik sayıları da dikkat çeken bir başlık olarak öne çıkıyor. Peki, 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADAR SÜPER LİG TARİHİNDE EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIM HANGİSİDİR?

A) Galatasaray

B) Beşiktaş

C) Fenerbahçe

D) Trabzonspor

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır. Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından bu yana ligde en çok beraberlik alan takım Beşiktaş'tır. Yani doğru cevap, B şıkkıdır. Beşiktaş 1959 yılından bugüne kadar 595 beraberlik almıştır.

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Terör örgütü PYD lideri Salih Müslim HTŞ hakkında konuştu
img

Esad'ın sarayına girenler gözlerine inanamadı
img

Esad'a güven felaketleri oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı? Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.