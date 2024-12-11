Bu soru, geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu ve futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Süper Lig'deki istikrarlı performanslarıyla tanınan bazı takımlar, bu kategoride zirveye oynuyor. Futbolseverlerin merak ettiği "Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım kim?" sorusu, spor tarihine ilgi duyanları araştırmaya yönlendirdi. Türkiye Süper Lig tarihinde birçok kulüp, uzun yıllar boyunca ligde mücadele ederek çeşitli istatistiklere imza attı. Bu istatistikler arasında beraberlik sayıları da dikkat çeken bir başlık olarak öne çıkıyor. Peki, 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir?

1959'DAN GÜNÜMÜZE KADAR SÜPER LİG TARİHİNDE EN ÇOK BERABERLİK ALAN TAKIM HANGİSİDİR?

A) Galatasaray

B) Beşiktaş

C) Fenerbahçe

D) Trabzonspor

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır. Süper Lig'in kurulduğu 1959 yılından bu yana ligde en çok beraberlik alan takım Beşiktaş'tır. Yani doğru cevap, B şıkkıdır. Beşiktaş 1959 yılından bugüne kadar 595 beraberlik almıştır.