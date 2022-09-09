(1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev..) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru

9 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!