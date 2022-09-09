(1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev..) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru
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9 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?) Kim Milyoner Olmak İster 9 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 9 EYLÜL CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU
1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
A-) Elvis Presley
B-) John Wayne
C-) Marlon Brando
D-) Clark Gable
Doğru Cevap : B şıkkı