Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Büyük depremin ardından 1939 yılında Erzincan'da meydana gelen depremin detayları merak edildi. Peki, 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü? 1939 Erzincan depreminde kaç bina yıkıldı? 1939 Erzincan depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini söyledi. Merak edilenler arasında ise 1939 Erzincan depreminde kaç kişi öldü? 1939 Erzincan depreminde kaç bina yıkıldı? 1939 Erzincan depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? soruları yer aldı.

1939 ERZİNCAN DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

1939 Erzincan depremi veya Büyük Erzincan Depremi, 27 Aralık 1939 tarihinde merkez üssü Erzincan olan, 7,8 (±0,4) Ms? büyüklüğünde meydana gelen depremdir. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'ye göre ise depremin 7,8 Ms? olarak kaydedildi. Sarsıntı sonucunda resmî rakamlara göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi ise yaralandı. Mercalli şiddet ölçeğine göre depremin şiddeti X (Yoğun) olarak tespit edilirken 116 bin 720 bina tamamen yıkıldı. 50 saniye süren deprem, yerin 20 km derinliğinde gerçekleşti. Ölüm oranlarının yüksek olmasının ana nedenleri arasında; zorlu kış şartlarının olması, yardımların ve arama-kurtarma faaliyetlerinin güç koşullar altında yürütülmesi gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük ikinci deprem olarak kayıtlara geçti

Deprem, 1939 ile 1999 yılları arasında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen ve batıya doğru göç eden bir dizi büyük depremin ilki olarak kabul edildi. Büyüklüğü itibarıyla dünyanın sayılı mega depremleri arasında gösterilen Erzincan depremi 8,0 büyüklüğündeki 1668 Kuzey Anadolu depremi ve 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki 2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerinden sonra Anadolu'da meydana gelmiş en büyük üçüncü depremdir. Bunun yanı sıra 2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremleri yaşanana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül depremiydi.

Türkiye'nin birinci derece deprem bölgesinde bulunan Erzincan, Kuzey Anadolu deprem kuşağının çok etkin bir bölümü olan Erzincan Ovası içindedir. Tarihi belgelere göre Erzincan son bin yılda 11 kez tümüyle yıkıma uğramıştır. Yerleşmenin bulunduğu zemin, akarsu çökellerinden oluşmuştur. Bu malzeme kentin yukarı kesimlerinde konglomeralaşmıştır. Orta bölümlerde birbirini izleyen çakıl ve kum katmanlarına rastlanır. Bu katmanlar oldukça yerleşmiş ve sıkı yapılıdır. 1939 depreminden sonra yerleşim alanı dışında bırakılmış olan eski şehrin zemini, kalın bir tarihi enkaz örtüsüyle kaplı yerleşmemiş akarsu birikintilerinden oluşmuştur. Erzincan'da bilinen ilk deprem Pontus zamanında olmuştur.

1939 ERZİNCAN DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

1939 Erzincan depremi veya Büyük Erzincan Depremi, 27 Aralık 1939 tarihinde merkez üssü Erzincan olan, 7,8 (±0,4) Ms? büyüklüğünde meydana gelen depremdir.