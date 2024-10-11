ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1936 Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat altınını kazandıran Yaşar adlı güreşçinin "çaresiz, düşkün, zavallı" anlamına gelen soyadı "Naçar"ı Atatürk, ne olarak değiştirmiştir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1936 BERLİN OLİMPİYATLARI'NDA TÜRKİYE'YE İLK OLİMPİYAT ALTININI KAZANDIRAN YAŞAR ADLI GÜREŞÇİNİN "ÇARESİZ, DÜŞKÜN, ZAVALLI" ANLAMINA GELEN SOYADI "NAÇAR"I ATATÜRK, NE OLARAK DEĞİŞTİRMİŞTİR?

A: Hazır

B: Atik

C: Erkan

D: Doğu

Cevap :