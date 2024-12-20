1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçisi kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1934-1936'da Tiran, 1936-1939'da Prag, 1939-1940'ta Lahey, 1942-1949'da Bern, 1949-1951'de Tahran ve 1951-1954'te tekrar Bern büyükelçiliği yapmış olan hangisidir?

1934-1936'DA TİRAN, 1936-1939'DA PRAG, 1939-1940'TA LAHEY, 1942-1949'DA BERN, 1949-1951'DE TAHRAN VE 1951-1954'TE TEKRAR BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ YAPMIŞ OLAN HANGİSİDİR?