1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru!

22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! 1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?

A-) 1. ve 15. dakika arası

B-) 31. ve 45. dakika arası

C-) 61. ve 75. dakika arası

D-) 76. ve 90. dakika arası

Doğru Cevap : D şıkkı