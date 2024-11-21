1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan 1917 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 1917 filmini izleyecek olanların merak ettiği 1917 konusu nedir, 1917 oyuncuları kimler ve 1917 özeti gibi konuları inceliyoruz.

1917 FİLMİ KONUSU NEDİR?

6 Nisan 1917'de havadan yapılan keşifler, Batı Cephesi'nin kuzey Fransa'daki bir kesiminden geri çekilen Alman ordusunun geri çekilmediğini, İngilizleri topçu ateşiyle ezmek için bekledikleri yeni Hindenburg Hattı'na doğru stratejik bir geri çekilme gerçekleştirdiğini gözlemlemiştir. Telefon hatlarının kesik olduğu İngiliz siperlerinde, iki genç İngiliz onbaşı, Somme gazisi William Schofield ve Tom Blake, General Erinmore tarafından Devonshire Alayı 2. Taburu'ndan Albay Mackenzie'ye, ertesi sabah Blake'in teğmen kardeşi Joseph de dahil olmak üzere 1.600 askerin hayatını tehlikeye atacak planlı bir saldırıyı iptal eden bir mesaj iletmekle görevlendirilir.

Schofield ve Blake terk edilmiş Alman siperlerine ulaşmak için kimsenin olmadığı bir bölgeden geçerler, ancak Schofield yolda sol elinden yaralanır. Bir yeraltı kışlasında, Almanlar tarafından yerleştirilmiş bir tuzak teli keşfederler, bu da bir fare tarafından tetiklenir; patlama neredeyse Schofield'ı öldürür, ancak Blake onu kurtarır ve ikisi kaçar. Terk edilmiş bir çiftlik evine varırlar ve burada bir Alman uçağı Müttefik uçaklarıyla girdiği it dalaşında düşürülür. Schofield ve Blake yanmış pilotu enkazdan kurtarır. Blake, Schofield'ı pilota su getirmesi için ikna eder. Schofield arkasını döndüğünde pilot Blake'i bıçaklar. Schofield pilotu vurarak öldürür ve pilot ölürken Blake'i teselli ederek görevi tamamlayacağına ve Blake'in annesine mektup yazacağına söz verir. Blake'in yüzüklerini, künyesini ve Erinmore'un mektubunu alarak oradan geçen bir İngiliz birliği tarafından yakalanır.

Écoust-Saint-Mein yakınlarındaki yıkılmış bir kanal köprüsü İngiliz kamyonlarının geçmesini engeller ve Schofield onlarla ayrılmayı seçer. Tek başına karşıya geçmek için köprüden geriye kalanları kullanır ve bir keskin nişancının ateşi altında kalır. Karşılıklı atışlarda Schofield keskin nişancıyı yaralar ve ilerler, bunun üzerine kendisi ve keskin nişancı aynı anda birbirlerini vurur; keskin nişancı öldürülürken Schofield miğferinden vurulur ve bayılır. Gece uyanır ve kasabanın işaret fişekleriyle aydınlatılmış yıkıntıları arasında ilerler. Bir Alman askerinden kaçtıktan sonra, bir bebekle saklanan Fransız bir kadın bulur. Kadın onun yaralarını tedavi eder ve Schofield ona konserve yiyeceklerini ve çiftlikten aldığı sütü verir. Kadının yalvarmalarına rağmen Schofield, yakındaki bir saatin sesini duyduktan ve zamanın tükenmekte olduğunu anladıktan sonra oradan ayrılır. Alman askerleriyle karşılaşır, birini boğarak öldürür ve bir nehre atlayarak takipten kurtulur. Kiraz çiçekleri dökülürken nehir onu taşır. Nehir kıyısına ulaşmadan önce bir şelalenin üzerinden sürüklenir. Ormanda, saldırının son dalgasında yer alan 2. Devonların D Bölüğünü bulur. Bölük cepheye doğru ilerlemeye başladığında, Schofield Albay Mackenzie'ye ulaşmaya çalışır.

Siperlerin Mackenzie'ye zamanında yetişemeyeceği kadar kalabalık olduğunu fark eden Schofield, piyadeler hücuma geçtiği sırada "tepeye" çıkar ve açık savaş alanında İngiliz siper hattına paralel olarak koşmaya başlar. Mesajı okuyan ve isteksizce saldırıyı iptal eden Mackenzie ile buluşmak için zorla içeri girer. Schofield Blake'in kardeşini arar ve onu bulur, ilk dalganın arasındadır ve kanlar içindedir ama zarar görmemiştir. Schofield Joseph'e görevi ve Tom'un ölümü hakkında bilgi verir, Tom'un yüzüklerini ve künyesini verir. Joseph kardeşi için çok üzgündür ama çabaları için Schofield'a teşekkür eder. Schofield annelerine Tom'un kahramanlıkları hakkında yazmak için izin ister, Joseph de kabul eder. Yorgun düşen Schofield yakındaki bir ağacın altına oturur ve karısı ile çocuklarının fotoğraflarına bakar.

Erbaşı Schofield - George MacKay

Erbaşı Thomas Blake - Dean-Charles Chapman

Yüzbaşı Smith - Mark Strong

Teğmen Leslie - Andrew Scott

Teğmen Joseph Blake - Richard Madden

Lauri - Claire Duburcq

General Erinmore - Colin Firth

Albay Mackenzie - Benedict Cumberbatch

Çavuş Sanders - Daniel Mays

Binbaşı Hepburn - Adrian Scarborough

Teğmen Richards - Jamie Parker

Teğmen Hutton - Michael Jibson

Albay Collins - Richard McCabe

Er Bullen - Chris Walley

Sepoy Jondalar - Nabhaan Rizwan

Er Cornelius - Michael Cornelius