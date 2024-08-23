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1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 1917 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği 1917 konusu, özeti ve 1917 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. 1917 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan 1917 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 1917 filmini izleyecek olanların merak ettiği 1917 konusu nedir, 1917 oyuncuları kimler ve 1917 özeti gibi konuları inceliyoruz.

1917 FİLMİ KONUSU NEDİR?

1917, I. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce askerin hayatını kurtarmayı sağlayacak bir mesajı iletmek üzere görevlendirilen iki Britanya askerinin hikayesini konu ediniyor. Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, neredeyse imkansız gibi görünen bir görevle karşı karşıyadırlar: Düşman hatlarının derinliklerine sızıp zamanla yarışarak bu hayati mesajı iletmek.

Bu mesaj, yüzlerce askerin ölümünü önleyebilecek kritik bir bilgi içerir. Blake'in kardeşi de bu tehlikeli bölgedeki askerler arasındadır. Kardeşinin de bu askerler içinde olması Blake için görevin ciddiyetini daha da artırır. İki asker zamanla yarışarak savaşın acımasızlığına karşı mücadele eder.

Orijinal Adı: 1917

Tür: Dram

Yönetmen: Sam Medes

1917 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Erbaşı Schofield - George MacKay

Erbaşı Thomas Blake - Dean-Charles Chapman

Yüzbaşı Smith - Mark Strong

Teğmen Leslie - Andrew Scott

Teğmen Joseph Blake - Richard Madden

Lauri - Claire Duburcq

General Erinmore - Colin Firth

Albay Mackenzie - Benedict Cumberbatch

Çavuş Sanders - Daniel Mays

Binbaşı Hepburn - Adrian Scarborough

Teğmen Richards - Jamie Parker

Teğmen Hutton - Michael Jibson

Albay Collins - Richard McCabe

Er Bullen - Chris Walley

Sepoy Jondalar - Nabhaan Rizwan

Er Cornelius - Michael Cornelius

Osman Demir
Osman Demir
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