1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 1917 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği 1917 konusu, özeti ve 1917 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. 1917 filminin detayları…
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1917 FİLMİ KONUSU NEDİR?
1917, I. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce askerin hayatını kurtarmayı sağlayacak bir mesajı iletmek üzere görevlendirilen iki Britanya askerinin hikayesini konu ediniyor. Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, neredeyse imkansız gibi görünen bir görevle karşı karşıyadırlar: Düşman hatlarının derinliklerine sızıp zamanla yarışarak bu hayati mesajı iletmek.
Bu mesaj, yüzlerce askerin ölümünü önleyebilecek kritik bir bilgi içerir. Blake'in kardeşi de bu tehlikeli bölgedeki askerler arasındadır. Kardeşinin de bu askerler içinde olması Blake için görevin ciddiyetini daha da artırır. İki asker zamanla yarışarak savaşın acımasızlığına karşı mücadele eder.
Orijinal Adı: 1917
Tür: Dram
Yönetmen: Sam Medes
1917 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Erbaşı Schofield - George MacKay
Erbaşı Thomas Blake - Dean-Charles Chapman
Yüzbaşı Smith - Mark Strong
Teğmen Leslie - Andrew Scott
Teğmen Joseph Blake - Richard Madden
Lauri - Claire Duburcq
General Erinmore - Colin Firth
Albay Mackenzie - Benedict Cumberbatch
Çavuş Sanders - Daniel Mays
Binbaşı Hepburn - Adrian Scarborough
Teğmen Richards - Jamie Parker
Teğmen Hutton - Michael Jibson
Albay Collins - Richard McCabe
Er Bullen - Chris Walley
Sepoy Jondalar - Nabhaan Rizwan
Er Cornelius - Michael Cornelius