1915 Çanakkale Köprüsü Kırmızı-Beyaz Işıklandırma ile Görüntülendi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 18 Mart 2022'de hizmete açılan, 4 bin 608 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renkle ışıklandırıldı.

Türk bayrağının renkleriyle aydınlatılan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nda eşsiz bir görüntü oluşturdu.

1915 Çanakkale Köprüsü, gece dron ile görüntülendi.