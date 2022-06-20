1915 Çanakakale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi!

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri merak ediliyor. Araç sahipleri seyahat öncesi gidecekleri güzergah üzerindeki otoyol ücretlerini merak etmekte. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri ne kadar? İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri haberimizde...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

(26/03/2022 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.)

ARAÇ SINIFI

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

1 200,00 ₺

2 250,00 ₺

3 450,00 ₺

4 500,00 ₺

5 950,00 ₺

6 50,00 ₺

Not 1: Ücretlere KDV dahildir.

Not 2: Giriş bilgisi bulunamaması halinde: çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücreti uygulanır.

Not 3: U dnüşü yapılması halinde en uzak mesafe ücreti alınacaktır.

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