1913 Bükreş Antlaşması: Doğu Akdeniz'de stratejik bir dönemin sonu

Bükreş Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Balkan devletleri arasında 1913 yılında imzalanan bir barış antlaşmasıdır ve bölgedeki stratejik dengeleri önemli ölçüde etkiledi.

1913 Bükreş Antlaşması, Balkan Savaşları'nın sonucunu belirleyen önemli bir anlaşmadır. Bu anlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki toprak kayıplarını resmiyet kazandırmış ve bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirmiştir. Antlaşma, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın tohumlarını eken etkenlerden biri olmuştur.

BÜKREŞ ANTLAŞMASI SEBEPLERİ

Bükreş Antlaşması'nın temel sebeplerinden biri, Balkan Savaşları'nın (1912-1913) ardından ortaya çıkan toprak anlaşmazlıklarıydı. Osmanlı İmparatorluğu, Balkan devletleriyle yaptığı savaşlarda toprak kayıpları yaşamış ve bu antlaşma, bu kayıpların resmiyet kazanmasına neden oldu. Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Trakya, Edirne ve çevresindeki topraklarını Balkan devletlerine bırakmasını öngördü. Sınırların yeniden çizilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu, bir dönemin sonunu yaşayarak topraklarını büyük ölçüde kaybetti.

BÜKREŞ ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Bükreş Antlaşması, bölgedeki stratejik dengeleri önemli ölçüde değiştirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kayıpları, Balkan devletlerinin etkisini artırdı ve bu durum, bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillenmesine neden oldu. Balkan Savaşları'nın getirdiği toprak kayıplarıyla birlikte imzalanan bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Trakya, Edirne ve çevresindeki topraklarını kaybetmesine neden oldu. Böylece bölgedeki stratejik dengeler değişirken, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki etkisi önemli bir dönemin sona erdi.