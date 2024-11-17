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1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?

1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 5 sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

1902, 1903, 1904, 1905 VE 1906'DA NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NE, 1901, 1902 VE 1909'DA NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLEN ANCAK KAZANAMAYAN KİMDİR?

A: Fyodor Dostoyevski

B: George Orwell

C: Lev Tolstoy

D: Friedrich Nietzsche

Cevap: A

1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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