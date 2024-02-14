19 Yaşındaki Sporcumuz Alperen Berber Avrupa Güreş Şampiyonu Oldu!

Alperen Berber kimdir? Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kilo finalinde İslam Aliev'i 4-3 mağlup eden "19 yaşındaki" sporcumuz Alperen Berber , Avrupa Şampiyonu oldu! Peki, Alperen Berber kimdir? Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 82 kilogramda mücadele eden Alperen Berber finalde kazanarak şampiyon oldu. Büyükler Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren milli sporcumuz Alperen Berber'in hayatı bu gelişmeden sonra merak konusu oldu. Peki, Alperen Berber kimdir? Alperen Berber kaç yaşında, nereli?

ALPEREN BERBER KİMDİR?

Alperen Berberdoğum:2005

Alperen BerberGrekoromen stilde 82 kiloda mücadele eden sporcu, Samsun B.Ş.B. kulübü bünyesinde ve millî takım adına müsabakalara katılıyor. Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen 2023 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında İranlı Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 mağlup ederek gençlerde dünya şampiyonu oldu.

Alperen Berber, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2023 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilo final maçında bağımsız sporcu Aues Gonibov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Berber, 2024 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 82 kilogramda finalde altın madalya kazandı.