19 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, NOW
Bugün televizyonda hangi programlar var? 19 Temmuz tarihli TV yayın akışı açıklandı. KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1 ve NOW'da hangi programlar, dizi ve filmler yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı haberimizde.
Bugün hangi diziler var ve 19 Temmuz 2024 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, Now
19 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)
22:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
01:30 Demir Maske (Yabancı Sinema)
03:45 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)
22:00 Nefeste Kal (Yabancı Sinema)
00:20 Tesla (Yabancı Sinema)
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
22:30 Yerli Dizi
00:15 Yerli Dizi
02:00 Güneşin Kızları
04:30 Çatı Katı Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Çağla İle Bu Yaz
00:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)
01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:15 Yasak Elma
06:15 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
05:00 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Çarkıfelek
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:30 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa (Yerli Sinema)
21:50 Baba II (Yabancı Sinema)
02:00 Lingo Türkiye
03:00 Gönül Dağı