19 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, NOW

Bugün hangi diziler var ve 19 Temmuz 2024 Cuma günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, TRT1, Now

19 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Demir Maske (Yabancı Sinema)

22:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)

01:30 Demir Maske (Yabancı Sinema)

03:45 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kirpi Sonic (Yabancı Sinema)

22:00 Nefeste Kal (Yabancı Sinema)

00:20 Tesla (Yabancı Sinema)

02:20 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

22:30 Yerli Dizi

00:15 Yerli Dizi

02:00 Güneşin Kızları

04:30 Çatı Katı Aşk

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kiraz Mevsimi

14:00 Hababam Sınıfı Askerde (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Gurbetçi Şaban (Yerli Sinema)

01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:15 Yasak Elma

06:15 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Olanlar Oldu (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:20 Kasaba Doktoru

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa (Yerli Sinema)

21:50 Baba II (Yabancı Sinema)

02:00 Lingo Türkiye

03:00 Gönül Dağı