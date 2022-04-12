19 Temmuz hangi burç? Doğum günü 19 Temmuz olanların burcu nedir? On Dokuz Temmuz burcu ne? 19 Temmuz günü doğanlar hangi burca aittir?

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KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

19 TEMMUZ HANGİ BURÇTUR?

19 Temmuz burcu Yengeç'tir . 19 Temmuz günü doğanların burcu Yengeç burcudur. 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların burcu Yengeç burcudur. Haliyle 19 Temmuz günü doğum günü olanların burcu da Yengeç olmaktadır.

19 Temmuz günü burcu : Yengeç

YENGEÇ BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasındaki günler Yengeç burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Yengeç burcudur:

22 Haziran günü burcu : Yengeç

23 Haziran günü burcu : Yengeç

24 Haziran günü burcu : Yengeç

25 Haziran günü burcu : Yengeç

26 Haziran günü burcu : Yengeç

27 Haziran günü burcu : Yengeç

28 Haziran günü burcu : Yengeç

29 Haziran günü burcu : Yengeç

30 Haziran günü burcu : Yengeç

1 Temmuz günü burcu : Yengeç

2 Temmuz günü burcu : Yengeç

3 Temmuz günü burcu : Yengeç

4 Temmuz günü burcu : Yengeç

5 Temmuz günü burcu : Yengeç

6 Temmuz günü burcu : Yengeç

7 Temmuz günü burcu : Yengeç

8 Temmuz günü burcu : Yengeç

9 Temmuz günü burcu : Yengeç

10 Temmuz günü burcu : Yengeç

11 Temmuz günü burcu : Yengeç

12 Temmuz günü burcu : Yengeç

13 Temmuz günü burcu : Yengeç

14 Temmuz günü burcu : Yengeç

15 Temmuz günü burcu : Yengeç

16 Temmuz günü burcu : Yengeç

17 Temmuz günü burcu : Yengeç

18 Temmuz günü burcu : Yengeç

19 Temmuz günü burcu : Yengeç

20 Temmuz günü burcu : Yengeç

21 Temmuz günü burcu : Yengeç

22 Temmuz günü burcu : Yengeç

YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğanlar Yengeç burcuna aittir. Yengeç, yerküreden bakıldığında, Yengeç takımyıldızı; Başak, Aslan, İkizler, Küçük köpek, Sextant ve Su yılanı takım yıldızları arasında yer almaktadır.

Yengeç burcunun içerisinde bulunan yıldızlardan en popüleri ve en çok bilineni "Asellus Australlis" yıldızıdır. Bu yıldız 2007 yılına yaklaşık 136 ışık yılı uzaklıktadır. Bulutsuz küme halinde bulunan "Praesepe" yerküreye en yakın olanıdır. Yengeç burcu olan insanlar, gücünü Ay'dan alır. Yengeç burçları en güçlü zamanı Ay'ın dolunay halinde olduğu zamandır. Yengeç burcunun diğer özellikleri ve yıllık yorumu aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Yengeç

Doğum Tarihleri : 22 Haziran - 22 Temmuz

Takımyıldızı : Yengeç

Zodyak Elementi : Su

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Zararlı Konum : Satürn

Etkili Gezegeni : Jüpiter

YENGEÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri gitmeye başlayacak. Önce Mars'tan bahsedelim; Mars Terazi burcunda geri gidecek ve 20 Mayıs'a kadar etkilerini gösterecek.

Mars haritanızın 4. Evinde geri gidecek. Bu alan, yuva, aile, yerleşimi gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Mars'ın geri gitmesi bu alanda yapacağınız olası başlangıçlar ve atılımlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir. Ev almak-satmak için pek uygun bir süreç değildir, sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer bayansanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ailenizle ortak payda da buluşmanız bu süreçte biraz daha zor olabilir, isteklerinizi onlara kabullendirmekte zorluklar yaşayabilirsiniz.

Bu geri gidiş döneminde atalarınız, kökleriniz soy ağacınız hakkında derin araştırmalar yapabilirsiniz. Ev içinde marsyen noktalarda (Şofben, kombi, ocak, doğalgaz hattı…vb) teknik bir takım sıkıntılar, arızalar baş gösterebilir. Ya da satın aldığınız, kiraladığınız evlerde bu tarz sorunlarla sık sık karşılaşabilirsiniz. Kardeşlerinizin finansal sıkıntıları baş gösterebilir. Para ile ilgili iletişimde, konuşmalarda stresli durumlar oluşabilir.

3 Mart'ta Satürn'de geri hareket edecek

Akrep burcunda ve 22 Temmuz'a kadar sürecek. 5. Evinizde geri gidecek olan Satürn; aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil eğer doğduğunuz anda Satürn'ünüz geri gitmiyor ise.

Çocukları olanlar için ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönem. Fakat yeri geldiğinde "hayır" demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli.

15 Nisan'da Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 4. Evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz.

Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter burcunuzdan çıkıp artık Aslan burcuna geçiş yapacak. bu tarih itibari ile 1 senelik süreçte; 2. Evinize giren Jüpiter; finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zararda getirebilir.

Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. "Ben harcayayım ki gelsin" mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Para kazanmak için çokça seyahatlere çıkmanız gerekebilir veya uzak yerlerdeki kişiler, yabancılarla irtibat halinde olabilirsiniz. Ticarete atılabilir, yatırımlarınızı değerlendirebilir, ev sahibi olabilmek adına planlar yapabilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. 10. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticililerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

23 Ekimde Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız yengeçler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

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