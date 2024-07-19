Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. 19 Temmuz 2024 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri!

19 TEMMUZ 2024 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

19 TEMMUZ 2024 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.

19 TEMMUZ 2024 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:23'de kılınacak.

19 TEMMUZ 2024 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 19 Temmuz Cuma namazı saat 13:15'te kılınacak.

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ