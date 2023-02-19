19 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Şubat 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:30 Çanakkale: Yolun Sonu
03:10 Koyverdin Gittin Beni
05:20 Vuslat
09:10 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Deprem Özel Yayını
15:15 Hayallerinin Peşinde
15:40 Muallim
17:10 Kurtuluş Hattı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat