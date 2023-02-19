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19 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Şubat 2023 Trt1 Yayın Akışı

19 Şubat 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:30 Çanakkale: Yolun Sonu

03:10 Koyverdin Gittin Beni

05:20 Vuslat

09:10 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Deprem Özel Yayını

15:15 Hayallerinin Peşinde

15:40 Muallim

17:10 Kurtuluş Hattı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: InterSinema.com / TV

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