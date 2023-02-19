19 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

19 Şubat 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Bülteni

01:00 2023 Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası

02:55 Portekiz Süper Lig Goller

03:00 Bir Seçenek Daha Var

03:20 Sporla Değişen Hayatlar

03:35 Gönlümdeki Aslan

04:00 2023 Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası

05:15 İspanya La Liga Goller

05:25 Belçika Pro Lig Goller

05:35 İtalya Seri A Goller

05:45 Portekiz Süper Lig Goller

05:50 Ben De Yapabilirim

06:15 Bir Seçenek Daha Var

06:35 Gönlümdeki Aslan

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Deprem Özel Yayını

10:00 Deprem Özel Yayını

11:00 Spor Bülteni

12:00 Deprem Özel Yayını

15:00 Deprem Özel Yayını

17:00 Spor Bülteni

18:00 Deprem Özel Yayını

21:00 Deprem Özel Yayını

23:00 Spor Merkezi