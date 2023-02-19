19 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Şubat 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Bülteni
01:00 2023 Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası
02:55 Portekiz Süper Lig Goller
03:00 Bir Seçenek Daha Var
03:20 Sporla Değişen Hayatlar
03:35 Gönlümdeki Aslan
04:00 2023 Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonası
05:15 İspanya La Liga Goller
05:25 Belçika Pro Lig Goller
05:35 İtalya Seri A Goller
05:45 Portekiz Süper Lig Goller
05:50 Ben De Yapabilirim
06:15 Bir Seçenek Daha Var
06:35 Gönlümdeki Aslan
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Deprem Özel Yayını
10:00 Deprem Özel Yayını
11:00 Spor Bülteni
12:00 Deprem Özel Yayını
15:00 Deprem Özel Yayını
17:00 Spor Bülteni
18:00 Deprem Özel Yayını
21:00 Deprem Özel Yayını
23:00 Spor Merkezi