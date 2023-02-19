19 Şubat 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Şubat 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:00 Gecenin Ucunda
03:00 Özel Yayın
06:00 Özel Yayın
09:00 Özel Yayın
10:00 Söz
14:15 Ömer
16:15 Ömer
18:15 Star Haber
20:00 Özel Yayın
Kaynak: InterSinema.com / TV