19 Şubat 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Şubat 2023 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Herkül Yeniden Doğuyor
02:15 Kuzey Güney
04:15 Güneşi Beklerken
07:00 Asi
09:00 Masal Şatosu: Sihirli Davet
10:30 Masal Şatosu: Sihirli Davet
12:15 Arka Sokaklar
13:45 Üç Kız Kardeş
16:15 Yargı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cehennem Melekleri
21:30 Cehennem Melekleri
23:00 Yüce Thor