19 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 19 Şubat 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 A. Demirspor - İstanbulspor 01:45 Haftanın Golleri 02:00 Kasimpaşa - C. Alanyaspor 03:45 Haftanın Golleri 04:00 A. Konyaspor - Dg Sivasspor 05:45 Haftanın Golleri 06:00 Trabzonspor - B. Giresunspor 07:45 Haftanın Golleri 08:00 Galatasaray - Ankaragücü 09:45 Haftanın Golleri 10:00 Bein Hafta Sonu 11:00 Alanyaspor - Başakşehir 11:30 Kayserispor - Fenerbahçe 12:00 A. Demirspor - İstanbulspor 13:45 Haftanın Golleri 14:00 Kasimpaşa - C. Alanyaspor 15:45 Haftanın Golleri 16:00 A. Konyaspor - Dg Sivasspor 17:45 Haftanın Golleri 18:00 Trabzonspor - B. Giresunspor 19:45 Haftanın Golleri 20:00 Galatasaray - Ankaragücü 21:45 Haftanın Golleri 22:00 Fta Antalyaspor - Fenerbahçe Kaynak: InterSinema.com / TV İstanbulspor Trabzonspor Sivasspor Konyaspor TV Haberler

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