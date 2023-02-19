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19 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Şubat 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 A. Demirspor - İstanbulspor

01:45 Haftanın Golleri

02:00 Kasimpaşa - C. Alanyaspor

03:45 Haftanın Golleri

04:00 A. Konyaspor - Dg Sivasspor

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Trabzonspor - B. Giresunspor

07:45 Haftanın Golleri

08:00 Galatasaray - Ankaragücü

09:45 Haftanın Golleri

10:00 Bein Hafta Sonu

11:00 Alanyaspor - Başakşehir

11:30 Kayserispor - Fenerbahçe

12:00 A. Demirspor - İstanbulspor

13:45 Haftanın Golleri

14:00 Kasimpaşa - C. Alanyaspor

15:45 Haftanın Golleri

16:00 A. Konyaspor - Dg Sivasspor

17:45 Haftanın Golleri

18:00 Trabzonspor - B. Giresunspor

19:45 Haftanın Golleri

20:00 Galatasaray - Ankaragücü

21:45 Haftanın Golleri

22:00 Fta Antalyaspor - Fenerbahçe

Kaynak: InterSinema.com / TV

İstanbulspor Trabzonspor Sivasspor Konyaspor TV Haberler

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