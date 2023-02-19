19 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Şubat 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 A. Demirspor - İstanbulspor
01:45 Haftanın Golleri
02:00 Kasimpaşa - C. Alanyaspor
03:45 Haftanın Golleri
04:00 A. Konyaspor - Dg Sivasspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Trabzonspor - B. Giresunspor
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Galatasaray - Ankaragücü
09:45 Haftanın Golleri
10:00 Bein Hafta Sonu
11:00 Alanyaspor - Başakşehir
11:30 Kayserispor - Fenerbahçe
12:00 A. Demirspor - İstanbulspor
13:45 Haftanın Golleri
14:00 Kasimpaşa - C. Alanyaspor
15:45 Haftanın Golleri
16:00 A. Konyaspor - Dg Sivasspor
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Trabzonspor - B. Giresunspor
19:45 Haftanın Golleri
20:00 Galatasaray - Ankaragücü
21:45 Haftanın Golleri
22:00 Fta Antalyaspor - Fenerbahçe