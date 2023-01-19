19 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Ocak 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Bein 1. Lig
03:00 Kuralina Göre
03:30 İstatistik Bankası
04:00 HK Ümraniyespor - İstanbulspor
06:00 Kasımpaşa - V. Karagümrük
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Beşiktaş - Erzurumspor
10:30 1. Lig Haftanın Golleri
10:45 Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Fenerbahçe - Adanaspor
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Haftanın Golleri
14:30 Galatasaray - Antalyaspor
15:15 Kayserispor - Beşiktaş
16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 beINSPIRED
23:30 Süper Lig Haftası