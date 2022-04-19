19 Nisan Salı TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda neler var? 19 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 19 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 19 Nisan Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

19 NİSAN YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Üç Kuruş

02:45 Oğlum

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:30 Evlilik Hakkında Her Şey

00:00 Yasak Elma

02:15 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04:45 Şevkat Yerimdar

06:00 Her Yerde Sen

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Sadakatsiz

02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:15 Yabancı Damat

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Destan

00:30 Bir Zamanlar Çukurova

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:25 Hz. Ömer

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

22:20 Berlin Kaplanı (Yerli Sinema)

00:15 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04:50 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

16:40 Bir İyilik Hikayesi

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Masumlar Apartmanı

00:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:30 Kasaba Doktoru

02:50 Ramazan Günlüğü

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

17:00 Fenerbahçe-Şahtar Donetsk/ Hazırlık Maçı

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Oynat Bakalım

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