19 Nisan 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Nisan 2023 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:00 Teknik Analiz
05:30 İtalya Seri A Özetler
06:00 Euroleague Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
15:55 Beyçimento Bandırmaspor - Sakaryaspor
18:00 Spor Merkezi
19:55 Spor Toto Süper Lig Özetler
20:25 Dyorex Boluspor - Çaykur Rizespor
22:30 Futbol Anadolu