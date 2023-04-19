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19 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

19 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Nisan 2023 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Yüz Yıllık Mucize

02:30 Toprak ile Fidan

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

Kaynak: InterSinema.com / TV

Çöp Adam Star TV Haberler

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