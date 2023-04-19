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19 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

19 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Nisan 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 The Minute

01:05 Portimao 6 Saat

02:30 Le Mans 24 Saat

03:30 Bisiklet: Amstel Gold Race

05:00 Dünya Snooker Şampiyonası

07:00 Bisiklet: Amstel Gold Race

08:30 Le Mans 24 Saat

10:30 Bisiklet: Amstel Gold Race

11:30 Dünya Snooker Şampiyonası

13:00 Dünya Snooker Şampiyonası

16:00 Le Mans 24 Saat

17:25 Dünya Snooker Şampiyonası

20:30 The Minute

20:35 Bisiklet: Alpler Turu

22:00 Dünya Snooker Şampiyonası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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