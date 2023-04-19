19 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Nisan 2023 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 The Minute
01:05 Portimao 6 Saat
02:30 Le Mans 24 Saat
03:30 Bisiklet: Amstel Gold Race
05:00 Dünya Snooker Şampiyonası
07:00 Bisiklet: Amstel Gold Race
08:30 Le Mans 24 Saat
10:30 Bisiklet: Amstel Gold Race
11:30 Dünya Snooker Şampiyonası
13:00 Dünya Snooker Şampiyonası
16:00 Le Mans 24 Saat
17:25 Dünya Snooker Şampiyonası
20:30 The Minute
20:35 Bisiklet: Alpler Turu
22:00 Dünya Snooker Şampiyonası