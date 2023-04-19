19 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
19 Nisan 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Trio
01:30 Z Raporu
02:00 Trabzonspor - Beşiktaş
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 B.giresunspor-dg Sivasspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Fta Antalyaspor - C.alanyaspor
07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Galatasaray - Y. Kayserispor
11:00 Bein Manşet
12:30 Kocaelispor - Samsunspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Alanyaspor - Galatasaray
14:45 Başakşehir - Fenerbahçe
15:15 Sivasspor - Trabzonspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Trabzonspor - Beşiktaş
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Fenerbahçe - Ankaragücü
20:00 Alanyaspor - Galatasaray
20:30 Başakşehir - Fenerbahçe
21:00 Sivasspor - Trabzonspor
21:30 Santra
23:00 Süper Lig Maç Özetleri