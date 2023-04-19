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19 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

19 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

19 Nisan 2023 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Trio

01:30 Z Raporu

02:00 Trabzonspor - Beşiktaş

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 B.giresunspor-dg Sivasspor

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 Fta Antalyaspor - C.alanyaspor

07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Galatasaray - Y. Kayserispor

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Samsunspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Alanyaspor - Galatasaray

14:45 Başakşehir - Fenerbahçe

15:15 Sivasspor - Trabzonspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Trabzonspor - Beşiktaş

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Fenerbahçe - Ankaragücü

20:00 Alanyaspor - Galatasaray

20:30 Başakşehir - Fenerbahçe

21:00 Sivasspor - Trabzonspor

21:30 Santra

23:00 Süper Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Trabzonspor Sivasspor Beşiktaş TV Haberler

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