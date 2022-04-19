19 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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19 Nisan 2022 Salı günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
00:55 Haberler
01:00 The Minute
01:05 Boston Maratonu
02:00 Bisiklet: Alpler Turu
02:30 Bisiklet: Paris-roubaix
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Le Mans 24 Saat
08:00 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 The Minute
09:35 Boston Maratonu
11:00 Snooker Dünya Şampiyonası
12:00 Snooker Dünya Şampiyonası
15:00 Bisiklet: Alpler Turu
16:25 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Snooker Dünya Şampiyonası
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası